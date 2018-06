SILVANO FONTANA

È mancatoLo annunciano i fratelli Gianluca e Marco con Cristina e Claudia ed i nipoti Emiliano, Federico, Eleonora.Il funerale avrà luogo giovedì 28 giugno alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa SS. Stimmate (via Sbravati).Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie ad amici e conoscenti.27 giugno 2018Ï Mazzini Raffaella e Graziano CeresiniÏ Fabrizio LariniÏ Famiglia Sergio FerraroniÏ Michele CeparanoÏ Marco, Dante BolaI cugini Bruno, Gianluca, Giuliano con le rispettive famiglie si stringono a Gianluca e Marco nel ricordo del caro27 giugno 2018Ci hai regalato sorrisi e momenti indimenticabili. E' stato un grande onore conoscertiAndrea Cavazzini, Giacomo Scita, Jacopo Lanzafame.27 giugno 2018Grazieper la tua amicizia e la tua disponibilità.Giuseppe, Nicola e Antonello.27 giugno 2018Abbiamo perso un grande amico: sorridente, altruista, generoso e disponibile.Grazieci mancherai tanto.Gianmarco, Rocco, Lorenzo, Antonia, Paola, Elisabetta, Bruno.27 giugno 2018Ciaoti ricorderemo sempre con un sorriso.Sentite condoglianze ai familiari tutti.Fabio Romani e collaboratori.27 giugno 2018Antonio con Lorella, Jessica con Denis, Lara con Alfonso e collaboratori Ristorante Parma Rotta sono vicini alla famiglia per la perdita del caro27 giugno 2018Ci uniamo al dolore dei famigliari per la scomparsa del caroFederico, Lorenzo e Monica del Surf in Paradise.27 giugno 2018Ciao miticolassù continua a suonare la tua musica ed a servire i tuoi panini.A noi resta il ricordo di un uomo buono e simpaticissimo.Ci mancherai.Robby con Giorgia unitamente alle famiglie Tagliavini, Poldi ed a tutti i ragazzi del Club 18.27-6-2018Ci uniamo al dolore di Marco, Claudia e Gianluca per la perdita del caroPaolo, Augusta, Alberto, Silvia.27 giugno 2018Nei nostri pensieri sarai sempre un caro amico.CiaoFranca, Vittorio, Daniela con Luca, Fabio con Patty e Oriele.27 giugno 2018Umberto e Maura Marzaroli con Michele, Ilaria, Mia e Viola partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro27 giugno 2018Zambini Nadia, Neboli Manuela, Neboli Sara partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro27 giugno 2018Titolari e collaboratori della ditta Cavallo sono vicini a Marco e Gianluca e famiglie per la perdita del caro27 giugno 2018