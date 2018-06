ELISABETTA FERPOZZI

Ci ha lasciato serenamenteCon infinito dolore ne danno il triste annuncio i nipoti Paolo, Livio e Francesco con le rispettive famiglie e Nando.I funerali si svolgeranno giovedì 28 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa di Ognissanti indi al cimitero di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.I familiari esprimono un affettuoso ringraziamento al Dott. Francesco Leonardi, al Dott. Antonino Musolino ed a tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto Oncologico per le amorevoli cure prestate.27 giugno 2018Ï Maria Cristina Dondi e famigliaÏ Nazaria Vecchi, Francesco MastrantuonoÏ Casa del FomaggioCi uniamo al dolore di Paolo, Livio e Francesco per la perdita della caraI tuoi cugini Antonella, Leonardo con zia Anna.27 giugno 2018Partecipano al dolore di Paolo, Livio, Francesco per la perdita della caraGiacomo, Bruna, Elisa, Alberto, Laura e Luigina.27 giugno 2018L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma, nelle figure del Presidente Dott. Alberto Brizzi, del Consiglio Direttivo, del personale di Segreteria, partecipa al dolore della famiglia per la perdita dellaDott.ssadi cui ricorda la grande competenza e disponibilità l'ironia e l'intelligenza della donna e del Medico.27 giugno 2018Il personale medico ed amministrativo della Medicina Legale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma partecipa al dolore dei famigliari della cara collega27 giugno 2018Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa della collegaDott.ssa27 giugno 2018Renata, Stefano, Veronica, Nicolò si stringono a Paolo Livio e Francesco nel ricordo della cara27 giugno 2018Fabrizio Rossi piange la carissima amicaDott.ssa27-6-2018le amiche di sempre: Margherita, Giovanna, Gabriella, Paola, Cristina ti ricordano con tanto affetto.27 giugno 2018rimarrai per sempre nei nostri ricordi.Anna, Gianni, e Adriana27 giugno 2018