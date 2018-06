ANDREA D'AMICO

Ci ha lasciatoProf.Con immenso amore lo annunciano la moglie Fernanda, le figlie Patrizia e Mariangela con Giovanni.I funerali avranno luogo giovedì 28 giugno partendo alle ore 14.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Buon Pastore indi si proseguirà per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale San Raffaele di Milano, al Dott. Coli e alla Dottoressa Mannino per la professionalità ed umanità dimostrate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 giugno 2018Ï Stefano, Giovanna ed Elisa PeriÏ Fam. Stefano Gorreri e SilvanaPartecipiamo al dolore di Fernanda, Mariangela e Patrizia per la perdita del caroBonfiglio, Paola, Andrea, Giovanna.27 giugno 2018Don Nando e tutta la comunità del Buon Pastore si stringono fraternamente a Fernanda, Mariangela e Patrizia per la scomparsa di27 giugno 2018