MARIA PIA CAVAGNI

«È andata in cielo ad abbracciare i suoi cari.»Ci ha lasciatoLo annunciano con dolore i cugini alle care amiche e a tutti coloro che l'hanno stimata per le sue doti.La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 28 giugno partendo alle ore 9.15 dalla Sala del Commiato di viale Villetta 16/a per la chiesa di Ognissanti indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.Si ringrazia il medico curante Dott. Mauro Massa e tutto il personale del Centro Cure Progressive di Langhirano.Un grazie di cuore ad Ada, per la sua costante ed affettuosa presenza.27 giugno 2018I condomini, i conduttori e l'amministratore del condominio Gorizia partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora27 giugno 2018