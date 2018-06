VITTORIO BIANCHI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Lo annunciano i figli Daniele con Daniela, Luca con Elisa, Barbara con Simone, il fratello Vincenzo, nipoti, pronipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 29 giugno alle ore 10.00 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (Via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di Ognissanti indi al cimitero della Villetta.Sarà possibile dare l'ultimo saluto a Vittorio nella giornata di Venerdì dalle ore 8,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di Angiologia dell'Ospedale Maggiore.28 giugno 2018Ï Franca, Stefania, Marco, Francesco e GabrieleÏ Gabriele, Annamaria, Daniele e AnnaÏ Giorgio Dazzi e famigliaÏ Famiglie Gherri e CarraraÏ Marco e Renato MambrioniÏ Mirca e Giovanni MagnaniÏ Nicola, Lucia, Giovanni, AdaPer la scomparsa del cuginoPaolo Bianchi e famiglia sono vicini a Daniele, Luca, Barbara e al fratello Vincenzo.28 giugno 2018Mario e Nicola Pavarani con le rispettive famiglie sono vicini ai cugini per la perdita del papà28 giugno 2018Paolo, Jessica ed Alessandro si uniscono al dolore di Luca, Daniele, Barbara e famiglia per la perdita del caro28 giugno 2018Bruno Veneri e famiglia partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa dell'amico28 giugno 2018Carlo, Danilo, Ennio, Enrico, Fausto, Gabriele, Luca, Luigi, Marco e Ubaldo partecipano al lutto e sono vicini a Daniele per la perdita del padre28 giugno 2018Marco, Elisabetta e Leopoldo sono vicini all'amico Luca e a tutta la famiglia per la perdita del padre28 giugno 2018Mimmo ed Eva, unitamente agli amici del bar Tranvie: Alessandro con Valentina, Anna, Romano, Monica, Sergio, Rolando, Italo, Giuseppe C., Giuseppe P., Sandro, Gianni e Alberto partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita die si stringono a loro in un forte abbraccio.28 giugno 2018Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Barbara, Luca e Daniele per la perdita del papàIlaria, Gilberto e Mariella.28 giugno 2018Giovanni e Barbara Banchini, i colleghi ed amici di CGR Spa si stringono con affetto a Daniele e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papà28 giugno 2018Gli amici di Parma Lirica ricordano con affetto l'amico28 giugno 2018Le famiglie Goni Paolo e Claudio sono vicine ai figli per la scomparsa dell'amico28 giugno 2018