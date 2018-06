ANTONIO CAZZULANI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Cosetta, i figli Adriano con Giulia, Giorgio con Patrizia, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 29 giugno alle ore16partendo dalle Sale del Commiato Adeper «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Barani Gabriele e al Prof. Vescovi Pierpaolo per le amorevoli cure prestate.28 giugno 2018Ï Fam. FurlottiGioconda, Rossana e Cesare partecipano al dolore di Cosetta, Giorgio, Adriano e famigliari per la scomparsa del cugino28 giugno 2018Ci stringiamo commossi in un abbraccio a Cosetta Adriano e Giorgio per la perdita del caroFamiglie Spaggiari, Gualerzi, Gelati, Nolli e Rossi.28 giugno 2018