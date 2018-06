CANDIDA CHIRIATTI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano figli, nipoti, genero e nuora.I funerali avranno luogo sabato 30 c.m. alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata (Via Casa Bianca).Questa sera alle ore 20,30 sarà recitato il Rosario nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 giugno 2018Rossana, Stefano e Antonella con le rispettive famiglie e l'amica Paola sono vicini ad Attilio e Arrigo per la perdita della loro cara mamma29 giugno 2018Ti ricorderemo sempre caraNorma, Ilaria, Vito, Massimo, Matteo.29 giugno 2018