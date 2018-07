GUIDO COSTA

Ha raggiunto la Casa del Padredi anni 88Ne danno il triste annuncio fratelli, sorelle, cognate, cognato e nipoti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15,30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Sasso.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le amorevoli cure: tutto il personale del Centro Diurno Casa Bonaparte, la Dottoressa Lavinia Talamona, la Dottoressa Silvia Mantovan e tutto il personale di Privata Assistenza di Langhirano.30 giugno 2018Ï Famiglia Pierino e Gaetano ZanettiÏ Mario e RosaCiaoil tuo ricordo rimarrà sempre con noi.Dimitri, Alessandra e Emma.30 giugno 2018Si muore solo quando si viene dimenticati e tu caro ziovivrai per sempre nei nostri cuori.Silvia, Carla e Davide.30 giugno 2018