LUIGI SPURIO

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Elda, i figli Marco e Massimo, le nuore, i nipoti, la sorella, il fratello e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 30 giugno alle ore 16 partendo dall'abitazione in Via Kennedy 2 per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 giugno 2018Ï Giampietro e CarmenÏ Aldo MontaniniÏ Giampiero PietrucciÏ Tania, Gabriele FioraniÏ Famiglia Luciano CeciÏ Famiglia Alzapiedi Luigi, Marco e Federicati ricorderemo sempre con affetto e onore al grande studioso.Beppe Boccacci, Alberto, Daniel e Elia.30 giugno 2018