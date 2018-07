ANNA GHILLANI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano i figli Angelo con Cinzia, Daniela con Paolo, i nipoti Pamela, Andrea e Massimo, la sorella Lina e parenti tutti.I funerali avranno luogo il giorno lunedì 2 luglio alle ore 14.45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale medico e paramedico della casa di Cura Città di Parma e in particolare alla signora Lucia.30 giugno 2018Lina e Sara sono vicine a Daniela e Angelo per la perdita della madre30 giugno 2018Tiziana, Cesare, Edmondo con le rispettive famiglie sono vicini ad Angelo e Daniela per la perdita della cara mamma signora30 giugno 2018