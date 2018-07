MARIA LUISA FERRARI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il marito Ugo, i figli Giuliano con Alessandra, Davide con Emanuela, i nipoti Edoardo, Tommaso, Valentina, Nicola con Alessia e Marco, la sorella, il fratello, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 2 luglio alle ore 9.30partendo dalla Sale del Commiato Cof «Barbieri-Ghidini»di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Ovidio Tronchini.30 giugno 2018Ï Famiglie Alberto e Giacomo PerazzoÏ Enrico, Marisa VerderiÏ Fam. Eric VerderiÏ Anna, Renzo GennariLa tua bontà ci accompagnerà per tutta la vita, le tue risate la melodia che ricorderemo per sempre.Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Nicola, Valentina, Tommaso, Edoardo, Marco.30 giugno 2018I cognati, le cognate, unitamente ai loro famigliari, partecipano al dolore di Ugo e famiglia per la perdita della cara30 giugno 2018Ciao ziaci mancherai tanto.Un grande abbraccio ad Ugo, Davide e Giuliano.Mariella con Valerio, Silvia ed Elena.30 giugno 2018Le famiglie Mingazzini e Orlandini esprimono le più sincere condoglianze a Davide e famiglia per la scomparsa dell'amata mamma30 giugno 2018I colleghi della Mingazzini Srl partecipano al dolore di Davide e famiglia per la perdita della cara mamma30 giugno 2018Lina, Romano, Angela, Andrea, Lella, Luigi, Giancarlo, Anna, Elvira e nipoti sono particolarmente vicini ad Ugo, Davide, Giuliano e partecipano con fraterno affetto al loro dolore e delle rispettive famiglie per la perdita della carissima30 giugno 2018Commossi ci uniamo al dolore di Ugo, Davide, Giuliano e famigliari per la perdita della caraGioiello Menegalli e famiglia.30 giugno 2018