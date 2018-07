IOLANDA GENNARI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano con dolore il marito Umberto, la figlia Laura con Corrado, Davide e Valentina, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 2 luglio alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Tiziana Meschi ed a tutto il personale del reparto Lungodegenza critica ed integrata dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un grazie di cuore alla cara Milica per le amorevoli cure prestate.1-7-2018Ï Sergio, Donatella Conti e famigliePaola e Angelo con Francesco e Laura, abbracciano zia Laura e famiglia per la perdita della cara mamma1-7-2018