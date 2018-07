EZIO AMADASI

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 61Lo annunciano con tanto dolore e tristezza la moglie Donatella, la mamma Rina, i figli Fabio con Anna, Ramona con Luca e la piccola Sofia unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà lunedì 2 luglio alle ore 14.30 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa di Trecasali ove alle ore 15,00 sarà celebrata la Santa Messa indi al Tempio di Valera.Il santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano sentitamente i medici e tutto il personale delle Piccole Figlie per le cure prestate.Non fiori ma opere buone.1-7-2018Ï Fam. Pietro RagazziniÏ Commercianti via MatteottiÏ Fam. Massimo BolzoniÏ Fam. Giorgio ManfredottiÏ Fam. Carlo GalliCi uniamo al grande dolore di Ramona, Donatella e Fabio per la scomparsa del caroFamiglie Marchiani Marzolini.1-7-2018Zio Velmer, Nadia, Gianni con le famiglie si stringono a Rina, Mirca e Monica e abbracciano Donatella, Ramona e Fabio per la scomparsa del caro1 luglio 2018Mauro e Germana, con Andrea e Filippo sono vicini a zia Rina, Mirca e Monica e abbracciano Donatella, Ramona e Fabio per la scomparsa del caro1 luglio 2018Donatella, Ramona, Fabio, comprendiamo e condividiamo il vostro dolore per la grave perdita del carissimoEmma, Pietro e Cristina con rispettive famiglie.1 luglio 2018I cugini Antonia, Meri, Giorgio Amadasi con le famiglie, si uniscono al dolore della mamma Rina, la moglie Donatella, i figli Ramona e Fabio, le sorelle Mirca e Monica per la perdita del caro1 luglio 2018Romano, Mirella, Massimo, Giancarlo e i loro collaboratori sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa del caro amico1 luglio 2018Francesca, Elisa, Valentina e famiglie abbracciano Ramona, Fabio e Donatella per la perdita del caro1 luglio 2018