MICHELINA ROTELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Lo annunciano con dolore i figli Fiorenza e Maurizio con le rispettive famiglie, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 3 luglio partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale San Pellegrino, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 2 luglio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Lungodegenza del Barbieri.1 luglio 2018Ï Sergio Lanfranchi e famigliaÏ Luciano e Natascia LugliSiamo vicini al dolore di Mauro e famigliari per la perdita della cara mammaGiuseppe, Vania, Stefano, Maria, Giovanni.1 luglio 2018Francesco, Chiara, Rosamaria e Umberto partecipano al dolore di Francesca e famiglia per la perdita della nonna1 luglio 2018