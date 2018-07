EMILIO PIONETTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio la moglie Piera, i figli Barbara e Gianluca con Paola, Rosita, Diego e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 3 luglio alle ore 11.00 partendo dalle sale del commiato ADE in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale di Pedrignano, proseguiranno per il Tempio di Valera.ll Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.1 luglio 2018Ï Mazzolini Francesco e figliI nipoti Paola e Attilio sono vicini a Piera, Luca e Barbara per la scomparsa del caro1 luglio 2018Caro zioti ricorderemo sempre con affetto.Claudia, Laura e famiglie.1 luglio 2018