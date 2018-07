UMBERTO GAZZELLONE

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Walter e Nadia, la nuora e i nipoti.I funerali si svolgeranno martedì 3 luglio alle ore 15.15 partendo dalla casa di cura Piccole Figlie per la chiesa Beato Cardinal Ferrari di via Paradigna indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a Giovanni.2 luglio 2018La cognata Gilberta ricorderà sempre con affetto il caro2 luglio 2018Siamo vicini a Walter e Nadia per la perdita del papàLino e Rosy.2 luglio 2018