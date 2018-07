MARIO BIONDI

Ci ha lasciatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, il figlio Stefano con Angela ed Alessia e parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi martedì 3 c.m. alle ore 14,45 nella Chiesa Parrocchiale di S.Maria del Rosario in via Isola.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Gainago di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale della Casa di Cura Piccole Figlie.Un grazie di cuore a Nury Alba Cardenas.3 luglio 2018Maria Pedretti Cavalli coi figli e familiari partecipano al dolore di Francesca, Stefano, Angela ed Alessia per la perdita del loro caro3-7-2018Condomini, inquilini e amministratore del Condominio «Minerva» di via Ravà n. 17 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signor3 luglio 2018