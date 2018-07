ANGIOLINA ORSI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio le figlie Anna con Valerio, Valeria con Fabio, i nipoti Donatella, Ivan e Lara con le rispettive famiglie, le sorelle, la cognata e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 4 luglio alle ore 9.00 partendo da Villa Pigorini per l'oratorio di San Geminiano in Vignale indi al cimitero di Traversetolo.Il S. Rosario sarà recitato nello stesso Oratorio questa sera alle ore 21.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale di Villa Pigorini.3 luglio 2018Ï Fam. Pietro NolliÏ Famiglie Toschi BariaschiCara nonnaci mancherai.Michele, Matilde, Margherita, Carlotta.3 luglio 2018Le sorelle Delfina, Giuseppina e Lina unitamente ai nipoti tutti e famiglie ricordano con affettoe si stringono in un abbraccio ad Anna e Valeria.3 luglio 2018CiaoI nipoti Malori e famiglie.3 luglio 2018Gli amici Avoprorit Traversetolo e Avoprorit Provinciale sono vicini con affetto ad Anna e famiglia per la perdita della mamma3 luglio 2018Gli amici del Grappolo sono vicini ad Anna e famiglia in questo triste momento per la perdita della mamma3 luglio 2018Marisa, Ilaria e Valentina partecipano al dolore di Anna e Valeria per la perdita della cara3 luglio 2018