INNOCENZO BONASSERA

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il doloroso annuncio la moglie Fulvia, la figlia Giorgia con Stefano e gli adorati nipoti Federico ed Edoardo.I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m.- alle ore 15.30 in Cattedrale indi alla cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 in Cattedrale.Si dispensa dalle visite.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un ringraziamento al 118 di Fidenza e all'unità di Terapia Intensiva Cardiologica di Parma, in particolare al Dr. Michele Bianconcini.3 luglio 2018Ï Fam. Lena-Bologna