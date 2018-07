ENRICO CHIERICI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 61Ne danno il triste annuncio l'amata mamma Dina, la figlia Gloria con Giorgio, la compagna Sonia con Giulia e Manuele e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 5 luglio alle ore 9.30 partendo dalle Sale del Commiato di Ade per la Chiesa di Vicofertile indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso l a stessa Parrocchia.Un ringraziamento a tutto il personale del Reparto di Rianimazione, in particolare alla Dottoressa Cinzia Fornaciari per le amorevoli cure prestate ed al Dottor Marcello Tiseo per la professionalità dimostrata.4 luglio 2018Ï Gualtiero e AveÏ Lorella e GinoÏ Pino e IvanaÏ Valerio e RosaÏ Massimo e Letizia PinardiÏ Paolo Garimberti e famiglieÏ Cavalieri BrunoÏ Nicola Chierici e fam.Ï Fam. Giorgio ChiericiÏ Fam. Carmen ChiericiÏ Fam. Silvano PelagattiÏ Fam. Federica PelagattiÏ Chierici Bruna, Anna, Fabio e famiglieÏ Ugo, Tina, Cinzia, FabioÏ Nando e NinìÏ Nicola, Tania e fam.Ciaocon te ho passato gli anni migliori della mia vita.E' difficile lasciarti andare.Sonia.4 luglio 2018Ciaoci hai lasciato troppo presto ma non ti dimenticheremo.I tuoi cugini Marisa, Ivano, Rosaria, Luciano, Fiorenzo, Roberta, Luca con le rispettive famiglie sono vicini ai tuoi cari.Parma, 4 luglio 2018Ciaosei stato per noi non solo un cugino, ma un grande amico.Stella, Paolo, Maria Chiara e Nicolò.4 luglio 2018I cugini Mariella, Marta, Luigi e famigile, si uniscono al dolore della mamma Dina, di Sonia e della figlia Gloria per la perdita del caro4 luglio 2018Il Presidente, il consiglio direttivo, il personale tutto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Parma partecipano al dolore della famiglia per la perdita dell'amico e collega4 luglio 2018«La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi.»(Cicerone)sarai sempre nei nostri cuori.Ciao Ciccio, buon vento!Gli amici e colleghi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Parma e distaccamenti Fidenza, Langhirano, Aeroporto.4 luglio 2018Alberto Vecchi e Antonia si stringono a Sonia per la dolorosa perdita di4-7-2018Hai saputo levare l'ancora per catturare il vento e gonfiare le vele, volevi vivere una vita piena di sogni e di emozioni.Il vuoto che hai lasciato è tanto, ma la tua solarità e allegria prevalgono quindi ti vogliamo ricordare così.CiaoRoberto, Valeria, Matteo, Italo, Anna, Eni, Avneet.4 luglio 2018grande amico, grande velista che Dio ti accompagni verso la rotta migliore, buon vento.4 luglio 2018Cara Gloria le tue amiche, amici e mister de La Zia passata e presente, uniti nel dolore, si stringono a te in un caloroso abbraccio per la perdita del tuo papà4 luglio 2018Claudio Bozzetti e tutto lo staff del Cpr si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro4 luglio 2018Gina Mambriani con Fausta, Stefania e famiglie abbracciano Dina, Gloria e famiglia per la dolorosa perdita diricordandone la grande volontà e generosità.4 luglio 2018CiaoDonatella.4 luglio 2018Nel ricordo del carosiamo vicini con affetto ai famigliari.Rosa Bianca, Enzo, Tiziana, Massimo, Lorena.4 luglio 2018La famiglia Stocchi e Graziella Gaboardi partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro4 luglio 2018Tutti gli amici dell'ARCI Giovanni Faraboli sono vicini a Sonia, Emanuele e all'amica Giulia in questo momento di dolore per la scomparsa di4-7-2018