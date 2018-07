ROBERTO REVERBERI

Per volere del defunto a funerali avvenuti, con immenso dolore annunciamo la morte del caroLa mamma Luisa, Simone con Morena, Susanna con Alessandro, gli amatissimi nipoti Sebastiano e Luigi, Dina.Desideriamo ringraziare: il Dott. Stefano Rollo e tutto il personale della Chirurgia e Oncologia dell'ospedale di Vaio, il Dott. Gorreri Luca e la Dott.ssa Anna Tedeschi e tutto il personale dell'Hospice ospedale di Vaio, il Prof. Leonardi e tutto il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Parma, il Medico curante Dott.ssa Sirola Daniela e il centro di cure intermedie della Casa di Riposo S.Mauro Abate e un abbraccio al Caposala Francesco, gli amici Cappelletti G.Paolo e Stringhini Luciano ed infine coloro che lo hanno accompagnato con un'umanità e amore incalcolabili.Per chi volesse ricordare il nostro caro Roberto può effettuare una donazione all'associazione Onlus «Noi per Loro» Onco Ematologia Pediatrica di Parma.4 luglio 2018Il consiglio direttivo, i medici e tutti i volontari della Pubblica Assistenza di Colorno commossi partecipano al dolore di Susanna per la prematura perdita del papàe porgono sentite condoglianze.4 luglio 2018Barbara, Cristian, Emanuele, Francesco, Giovanni e Matteo sono vicini a Susanna e famigliari per la scomparsa del papà4 luglio 2018