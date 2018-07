MARIA DEMALDÈ

È mancata al grande affetto dei suoi caridi anni 94Profondamente addolorati lo annunciano la figlia Maria Luisa con Isabella e Marco, il figlio Guido con Lia, Silvia, Luigi con Claudia e i pronipoti Lorenzo e Chiara, il fratello Giuseppe, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 5 c.m. alle ore 9 nella Chiesa parrocchiale di Soragna indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.4 luglio 2018Ï Vilma e Orsolina BoccaccioÏ Famiglia Elena Faroldi CaggiatiSiamo vicini alle famiglie di Guido e Luisa in questo triste momento per la perdita della caraGli amici Anna Maria e Americo, Sandra e Corrado, Mara e Amilcare, Luisa e Antonio, Pianice, Paola, Piero.4 luglio 2018Loredana e Vittorio sono vicini a Guido e Luisa per la perdita della cara mamma4 luglio 2018