ATTILIA CORRADI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Lo annunciano con dolore la figlia Marina con Roberto, l'adorata nipote Alessia ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 5 c.m. alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Spaggiari, responsabile nutrizione artificiale, a tutti i suoi collaboratori, ed al Dott. P.M. Rodelli.Un grazie di cuore all'instancabile Graziella, alla onnipresente Patrizia, ed alla cara cugina Annita.Non fiori ma opere di bene.5-7-2018I cugini Anita e Francesco con Valentina, Sonia, Nicolò e tutti i bambini salutanoe abbracciano Marina, Roberto e Alessia.5 luglio 2018Non dimenticherò la tua energia, la tua forza e la tua tenacia.Non dimenticherò le nostre ironiche scaramucce Leone-Toro.Non ti dimenticheròGrazie.Anita con Luciano.5 luglio 2018Gianni Ronconi e Alfredo Mazzolini si uniscono al dolore di Marina per la perdita dell'amata mamma5 luglio 2018Lo Studio Meli-Maghenzani è vicino nel dolore che ha colpito Marina per la perdita della propria mamma5 luglio 2018Le maestranze ed i titolari della ditta GI. AL. IMPIANTI SRL sono vicini alla propria collaboratrice Marina per la perdita della cara madre5 luglio 2018Caraci mancherai, ma in cielo ci sarà festa.Siamo vicini alla tua Marina, ad Alessia ed a Roberto.Le famiglie Pezzarossa.5-7-2018