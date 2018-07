STEFANO CROCI

Ha lasciato i suoi cariCon infinito dolore lo annunciano la moglie Orietta con l'adorata figlia Sharon, i genitori Iames e Bruna, la sorella Loretta con Mauro e i figli Lorenzo e Federico, il fratello Edis con Antonella e i figli Matteo e Sara, la suocera Imma, la cognata Lu, con Lisa Luca e Fabrizio e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, venerdì 6 luglio,partendo dallaSala del Commiato« Le Valli»di Felino in via Roma 6 alle ore 9.30 per la chiesa di Panocchia, indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.5 luglio 2018Ï Luigi e Michele QuintavallaÏ Fam. Mario Ponzi e figlieÏ Famiglia Franceschini-CanuÏ Fam. Daniele GrossiÏ Sergio, Stefania Raffaini RabottiÏ Raffaella e Giuliana CarpiÏ Fam. Giorgio Sicuri e figliSaremo forti come ci hai insegnato tue combatteremo, ma concedici qualche lacrima, un momento di debolezza, perchè il dolore è troppo grande.Le tue «donne» Ori e Scilly.5 luglio 2018il tempo che ti è stato dato su questa terra è stato troppo breve, ma ci sono stati momenti e parole che resteranno sempre nel mio cuore perchè un fratello è un legame indissolubile che niente e nessuno può spezzare.Non meritavi tutto questo, ma ora sei in pace e il tuo pensiero è chiuso nel mio cuore da dove non potrà più uscire.Ciao fratellone.Loretta con Mauro, Lorenzo e Federico.5 luglio 2018Ci uniamo al dolore di Orietta e Sharon per la perdita del caroche rimarrà sempre nei nostri cuori.Edis, Antonella, Matteo e Sara.Ciao fratellone.5 luglio 2018Gli zii Paolo e Renata con Massimo, Luca con Laura e Patrick, Ubert con Barbara si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro5 luglio 2018Ciao zionon ti dimenticheremo mai.Matteo e Sara.5 luglio 2018«Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.»Zio Nildo con Lella, Simona con Gianni e Martina, Alberto con Antonella partecipano commossi al dolore di Orietta, Sharon, Bruna, James, Loretta ed Edis per la prematura scomparsa del nostro caro5 luglio 2018Gli zii Sergio e Romana con Silvia, Ivana e famiglie sono affettuosamente vicini ai familiari per la perdita del caro5 luglio 2018Con immenso dolore sono vicina ad Orietta e Sharon per l'immatura perdita del caro nipoteZia Giovanna.5-7-2018Gli zii Silvano, Bruno con Maura si stringono con affetto ai familiari per la prematura perdita del caro5 luglio 2018Nel ricordo del caro cuginosiamo affettuosamente vicini a Orietta e Sharon per la dolorosa perdita.Derna, Simone e Giuseppe.5-7-2018Si stringono alla famiglia Croci Stefania Anna Ariella Viviana e Anna per la perdita del caro5 luglio 2018Per tutti tu eri un collaboratore affidabile, serio e competente; in realtà per noi molto di più: tu sei un amico fraterno che ha condiviso insieme a noi la passione per questo nostro lavoro, e sarai vicino a noi ogni giorno di lavoro che il Signore ci manderà.CiaoGianfranco, Fabrizio, Alessandro, Giuseppina, Monica.Condoglianze a tutti i familiari.5 luglio 2018Alessandro e famiglia sono vicini a Sharon e Orietta per la prematura scomparsa di5 luglio 2018Con profonda commozione ci stringiamo in un grande abbraccio a Edis e a tutta la famiglia nel dolore per la prematura scomparsa di<+T>Gianluca, Antonella con Michela e Serena e famiglie.5 luglio 2018<+T>Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caro<+T>Famiglia Delbono Graziano.5 luglio 2018<+T>Salvatore e Antonietta con Ilaria abbracciano fortissimo Orietta e Scilly in questo momento di dolore per la perdita del caro5-7-2018