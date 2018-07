CROCE

I figli Antonio con Alessandra, Marta, Michele con Cristiana e la sorella Luisa annunciano, con tristezza, la scomparsa della cara GIUSEPPINA BORMIOLI TIRELLI



Il Santo Rosario verrà o fficiato questa sera alle ore 19.30 presso la SS. Annunziata.



I funeral i si terranno venerdì 6 luglio alle ore 9.30 presso la stessa chiesa. Parma, 5 luglio 2018



Ï Maria Luisa Bertoz zi Fornari



Ï Sabrina Schianchi



Ï Claudio Rinaldi e Katia Golini



Ï Anna e Achille Guariglia



Ï Ser gio e Gabriella Dazzi



Ï Mimmo e Carlo Donetti



Ï Famiglia Dimartino



Ï Studio Bertolini Piroli



Ï F armacia Contini



Ï Stefano Ceci Neva



Ï Augusto Sc hianchi



I nipoti Domenico e Alessandra con le piccole Bianca Mar ia e Margherita, Laura, Carlo, Luisa, Giuseppe, Maria Teresa con Miguel e Giacom o piangono la cara nonna PICCI Parma, strong> 5 luglio 2018



Paola e Giuse Stocchi Monti con la loro famiglia, si stringono in un forte abbraccio a Luisa e tutti i suoi nip oti, ricordando con tanto affetto la carissima PICCI Parma, 5 luglio 2018



Un affett uoso abbraccio a Luisa, Michele, Marta e Antonio per la perdita di PICCI



che per sempre rimarrà nei miei ricordi.



Sandra. Parma, 5 luglio 2018



Ï Maria Teresa Vezzani e famiglia



Roberto ed Elisa, Michele, Ugo e Franc esca, partecipano al dolore di Antonio, Marta, Michele e zia Luisa per la perdit a della cara PICCI BORMIOLI TIRELLI Bonassola, 5 luglio 2018



Roberto, Barbara e Alberto partecipano con affetto al dolore di Antonio, M arta e Michele e famiglie nel ricordo dell'amata zia PICCI Parma, 5 luglio 2018



Lau ra e Marco Virga con Ludovica sono affettuosamente vicini al dolore di Luisa, An tonio, Marta, Michele per la scomparsa della signora PICCI BORMIOLI TIRELLI Parma, 5 luglio 2018



Mariola e Marianna con Savino si strin gono con tanto affetto a Luisa, Antonio, Marta e Michele nel ricordo della caris sima PICCI Parma, 5 luglio 2018



Reneé, Alberto e Iaia, Giorgio e Maddalena, Edoardo e Giovanna sono vicini con affetto ad Antonio, Marta e Michele nel ricordo dell a cara PICCI Parma, ;5 luglio 2018



Laura Ivaldi è vicina ad Antonio per la perdita d ella cara mamma GIUSEPPINA Parma, 5 luglio 2018



Il Presidente del CEIP Luciano Casa ppa, il Direttore Piergiorgio Ricchetti, ed i Colleghi tutti, esprimono vivo cor doglio al dr. Antonio Tirelli e famiglia per la scomparsa della madre Signora&nb sp;GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 luglio 2018



Il Presidente della FIASA Roberto Catelli, i l Direttore Alberto Savina, il Vice Direttore Piergiorgio Ricchetti ed i Collegh i tutti della FIASA, esprimono vivo cordoglio al dr. Antonio Tirelli e famiglia per la scomparsa della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI&n bsp; Parma, 5 luglio 2018



Il Pr esidente del Gruppo delle Imprese Artigiane Giuseppe Iotti; i Vice Presidenti; i l Consiglio Generale; il Segretario Generale, Maurizio Caprari ed il Personale t utto, esprimono vivo cordoglio al dr. Antonio Tirelli e famiglia per la scompars a della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 luglio 2018



Cesare Azzali è vic ino agli amici Antonio, Michele e Marta in questo momento di dolore per la perdi ta della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 luglio 2018



Il Consiglio di Amm inistrazione ed il Collegio Sindacale di Unionfidi esprimono il proprio cordogli o al Presidente Dr. Antonio Tirelli per la scomparsa della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, ;5 luglio 2018



Il Presidente di Cisita Irene Rizzoli, i Consigli eri di Amministrazione, il Direttore Elisabetta Zini e tutto il personale partec ipano sentitamente al dolore del Dott. Antonio Tirelli e Famiglia per la scompar sa della cara mamma signora GIUSEPPINA BORMIOLI ;Parma, 5 luglio 2018



Alberto, Maria Denis, Leonardo, Laura e Rosanna Figna si stringono con affetto a Vittorio, Mar ta e Michele, in questo momento di dolore, per la perdita della cara mamma signo ra GIUSEPPINA BORMIOLI VED. TIRELLI Parma, 5 luglio 2018



Giovanni e Betti, con Giuseppe e Alberto, ricordano con grande affetto la cara amica PICCI



e partecipano al dolore di Ant onio, Marta, Michele, della sorella Luisa e dei nipoti tutti. Parma , 5 luglio 2018



Il Presidente dell'Unione Pa rmense degli Industriali Annalisa Sassi, i Vice Presidenti Roberto Catelli, Marc o Occhi, Lauro Riani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Ze rbini ed i componenti il Consiglio Direttivo esprimono il loro profondo cordogli o e partecipano al grave lutto che ha colpito il Dr. Antonio Tirelli e famiglia per la scomparsa della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI&n bsp; Parma, 5 luglio 2018



Il Di rettore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, il Vicedirettore G ianluca Rocchi, i Funzionari ed il Personale tutto prendono viva parte al dolore che ha colpito il Dr. Antonio Tirelli e famiglia per la scomparsa della madre s ignora GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 luglio 2018



Il Presidente Gabriele Buia, i comp onenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'Immobiliare Caprazucca esprimono il loro cordoglio al Dr. Antonio Tirelli per la scomparsa della madre Signora GIUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 luglio 2018



Il Presidente, il Cons iglio Direttivo e la Segreteria del Gruppo Giovani dell'Industria, aderente all' Unione Parmense degli Industriali, a nome di tutti i soci, prendono viva parte a l dolore del Dr. Antonio Tirelli per la morte della madre Signora G IUSEPPINA BORMIOLI Parma, 5 lugl io 2018



Il presidente del Gruppo Gazzetta di Parma, il vice pres idente, l'amministratore delegato, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale partecipano al grave lutto del Dottor Antonio Tirelli e dei familiari tutti per la scomparsa della mamma, signora<+T1>GIUSEPPINA BORMI OLI<+T1>VED. TIRELLI Parma, 5 luglio 2018



Gabriela e Giacomo partecipano al lutto di Antonio, Marta e Michele per la scomparsa della cara mamma signora<+T1>GIUSEPPINA



e porgono sent ite condoglianze. Parma, 5 luglio 2018

Siamo vicini ad Antonio, Alessandra, Laura e Domenico con tutto il nostr o affetto in questo triste momento per la perdita della cara nonna<+T1>PICCI



Carlo Alberto e famiglia. Parma, 5 luglio 2018



Nerina e Alberto Stefano, partecipano al grave lutto del D r. Antonio e familiari, per la scomparsa della cara mamma signora<+T1>GIUSEPPINA <+T2>Corvara in Badia- Parma, <+DL>5-7-2018



Nerina partecipa al lutto che colpisce il Dr. Antonio Tirelli e familiari per la scomparsa della car a mamma<+T1>GIUSEPPINA



ricordando con affetto le cortesi attenzioni e l e lunghe chiacchierate.<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018



Ï Giuliano Monach esi <+T>Pitta, Camillo e Filippo sono vicini a Marta, Antonio e Michele ri cordandone l'indimenticabile mamma<+T1>PICCI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Ci stringiamo al grave lutto che ha colpito Antonio, Marta e Michele e rico rdiamo con affetto la loro cara mamma signora<+T1>GIUSEPPINA<+T>Famiglie Bettuzz i Enrico, Clara, Giovanni, Bettuzzi Emidio e Alessandro.<+T2>Parma, <+DL>5 lugli o 2018 <+T>Alberto e Anna, Giovanni e Daniela Bertora sono vicini con gran de affetto a Marta, Antonio e Michele nel dolore per la perdita della mamma sign ora<+T1>PICCI TIRELLI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>La famiglia Roncor oni è affettuosamente vicina ad Antonio, Marta e Michele per la perdita della ca ra mamma signora<+T1>PICCI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Pima, Carlo c on Filippo sono vicini con tanto affetto al dolore di Antonio, Marta, Michele e familiari tutti, della sorella Luisa per la scomparsa della loro amatissima<+T1> PICCI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Marzio e Silvia con Pietro, Albert o e Zaira si stringono con affetto ad Antonio, Marta e Michele per la perdita de lla cara mamma<+T1>GIUSEPPINA BORMIOLI<+T1>TIRELLI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Giovanna, Monica e Massimo si stringono affettuosamente ad Antonio, M arta e Michele per la scomparsa della mamma signora<+T1>PICCI BORMIOLI<+T1>TIREL LI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Michele, Monia e Nicola si uniscono a l dolore di Michele, Cristiana e Giacomo per la perdita della mamma signora<+T1> GIUSEPPINA<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Ivano e Adriana sono vicini a d Antonio, Marta e Michele per la perdita della cara mamma<+T1>GIUSEPPINA<+T2>Pa rma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Carlo e Giovanna sono vicini ad Antonio, Marta e Michele nel dolore per la scomparsa della mamma signora<+T1>GIUSEPPINA BORMIO LI<+T1>TIRELLI<+T2>Atene, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Luciana e Camilla con Lui gi, Cesare, Lucia e Sofia partecipano al dolore di Luisa, Antonio, Marta, Michel e e ragazzi tutti per la scomparsa della Loro amata<+T1>PICCI <+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Paolo e Mariagrazia con Luca e Francesco, Aldo e Patrizia con Chiara si stringono in affettuoso abbraccio ad Antonio, Marta, Michele, Lui sa e famigliari tutti nel triste momento della scomparsa della cara signora<+T1> PICCI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Lucio e Simona Pizzetti, Cesare e Isabella Merli partecipano al dolore di Antonio, Marta, Michele per la scomparsa della mamma, signora<+T1>GIUSEPPINA BORMIOLI TIRELLI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2 018 <+T>Antonio e Patrizia si uniscono al dolore di Michele, Antonio e Mar ta per la perdita della mamma<+T1>GIUSEPPINA BORMIOLI TIRELLI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Mauro e Cristina Serri, Nicoletta Buffetti e Stefano Conti partecipano al lutto di Antonio, Marta e Michele per la perdita della mamma<+T1 >GIUSEPPINA BORMIOLI<+T2>Parma, <+DL>5 luglio 2018 <+T>Giorgio e Susanna, Emilio e Cicci sono vicini con affetto ad Antonio, Marta, Michele e famiglia in questo doloroso momento per la perdita della cara mamma<+T1>PICCI <+T2>Parma, <+ DL>5 luglio 2018