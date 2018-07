ELENA DAZZI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Maurizio e Gabriele, la nipote Martina ed Anna.Il funerale avrà luogo venerdì 6 luglio alle ore 14.30 presso la chiesa S. Stefano di Ranzano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ranzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 luglio 2018Ï Maria Emanuela Aurelio Simonetta e famiglieÏ Luisa, Giovanna, Cristina e famiglieÏ Ugo e Rosetta BottazziIl cognato Pietro si stringe al fratello Giuseppe e ai nipoti Maurizio e Gabriele per la perdita della cara5 luglio 2018Ï Pier Luigi, Gabriella, Francesca, IlariaAnna, Mirella, Carlo Galloni si stringono profondamente commossi a Giuseppe, Gabriele e Maurizio per la perdita della cara5 luglio 2018Carlo e Lucetta con Giovanna, Claudia, Marcella e famiglie partecipano con affetto al dolore di Giuseppe, Maurizio, Gabriele e Martina per la scomparsa della carissima5 luglio 2018