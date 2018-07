IRIS CASELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Luciano con Rita, i nipoti Valentina e Gabriele, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa di Monticelli Terme dove si arriverà alle ore 11 circa, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 luglio 2018Il fratello Orfeo unitamente ai figli è vicino a Luciano in questo triste momento per la perdita della cara5 luglio 2018