CARLA BELLI

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Dalmazio, la figlia Emanuela, la sorella Franca, il fratello Walter e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Corcagnano.I funerali avranno luogo lunedì 9 luglio alle ore 15,30 partendo dall'abitazione per la stessa chiesa indi si proseguirà per il cimitero di Vigatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 luglio 2018Ï Gaetano e Loredana Massimo e ClaudiaÏ Lino, Rosanna e Franco OriÏ Annalisa, Francesca, Marta Ori e famiglieLa cognata Marisa con le figlie Ramona, Tazia e le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Dalmazio ed Emanuela per la perdita della cara8 luglio 2018Ci uniamo al grande dolore di Dalmazio ed Emanuela per la perdita della caraNicoletta e Roberto.8 luglio 2018Piermaria e Marzia con le rispettive famiglie ti abbracciano con tanto affetto.8 luglio 2018Cara ziati ricorderemo sempre con tanto affetto per i tuoi sorrisi festosi, baci e abbracci ai nostri incontri.I tuoi nipoti Michele e Lorenzo.8 luglio 2018Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre.Non ti dimenticheremo.CiaoClaudio, Milena e Giulia.8 luglio 2018Remo e Carla, Matteo e Claudia, Alessandra e Alberto sono vicini ad Emanuela e Dalmazio per la perdita della cara8 luglio 2018il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori.Giuseppina, Valter, Paola, Luciano, Bruna e Raffaello.8 luglio 2018