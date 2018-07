LUCIANO MELONI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Gino con Marta, Stefano con Giovanna, i nipoti Luca con Pritty, Daniela con Michele e Desirée, Alessandro con Michela e Leonardo, Gian Pietro, la sorella Gina, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 9 c.m. alle ore 9,15 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa parrocchiale di Zibello ove alle ore 10 sarà celebrato il rito funebre, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,45 in chiesa.Un grazie particolare all'amica Adriana.Non fiori ma eventuali offerte all'Avis e alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 luglio 2018