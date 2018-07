ANNA MARIA BEDINI

E' mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati ne danno il triste annuncio il figlio Franco Torreggiani, la nuora Paola, il nipote Andrea, i fratelli Nello e Secondo, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 9 luglio alle ore 10,00 partendo dalla camera mortuaria di «Villa Diamante» a Campegine per la chiesa parrocchiale di Sant'Ilario d'Enza, indi in auto al cimitero locale.Un ringraziamento particolare a tutto il personale di «Villa Diamante» per le premurose cure prestate.9-7-2018Ï Claudio NironiLaura e Giorgio partecipano con sincera amicizia al dolore di Franco e della famiglia per la morte della amatissima madre9 luglio 2018