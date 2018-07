LUCIA PELLEGRI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio i figli Alessio con Franca e Beatrice, Michele con Giulia, i fratelli Teresa e Raffaele, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 10 luglio alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano, via Pezzani 27 per la parrocchiale di Capriglio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Capriglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e infermieristico della Casa di Cura Piccole Figlie per l'umanità dimostrata.9 luglio 2018Ï Maurizio e Paola GreciÏ Paola ed Emanuela RicciÏ Lorena RonconiÏ Giovanna e Marco MasettiÏ Fratelli Orsi e fam.Ï Fam. Angelo, Lucia, MarisaÏ Fam. Piero ManiciIl fratello Raffaele con Vanda, Rita, Daniela, Cesare, Matteo e Veronica si uniscono al dolore di Alessio e Michele per la scomparsa della cara mamma9 luglio 2018La sorella Teresa e famigliari.Grazie per la tua costante presenza e per l'amore infinito che ci hai sempre dimostrato.Ci stringiamo in un abbraccio ad Alessio, Michele e famigliari per la perdita della cara mamma9 luglio 2018abbiamo condiviso una vita e non sarà la morte a separarci.Ti portiamo nel cuore.Con amore, i tuoi cognati Lilia, Annamaria, Antonia, Valerio, Rita, Piero e le loro famiglie.9 luglio 2018Bianca, Marco, Elisabetta e Daniele sono affettuosamente vicini ad Alesssio e Michele per la perdita della mamma9 luglio 2018Le famiglie Donelli e Incoronato partecipano con affetto al dolore dei familiari per la scomparsa della carissima9 luglio 2018Luciano, Graziana, Francesca, Giorgia, Massimo ed Eleonora si stringono al dolore di Alessio, Michele e famigliari tutti per la perdita della cara9 luglio 2018Cara ziacome bene prezioso custodiamo nei nostri cuori l'amore e l'affetto che ci hai generosamente dimostrato.Un abbarccio ad Alessio, Michele e famigliari per la perdita della meravigliosa mamma Lucia.I nipoti Pier e Maria e famigliari.9 luglio 2018Sergio e Mirella Romanini si uniscono al dolore di Alessio e Michele con le rispettive famiglie per la perdita della cara mamma9 luglio 2018