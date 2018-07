IRIS BERTANI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 100Lo annunciano i figli Giovanni con Angela e Luisa con Valeriano, i nipoti Giacomo, Lino, Lina e Stefania, il fratello Valter ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 10 c.m. alle ore 9.30 partendo dall'abitazione di via Po n.11 per la chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al cimitero di Fontanelle.Il S. Rosario sarà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento al Dott. D. Conti, alle infermiere e assistenti domiciliari e un grazie di cuore alla signora Zoe per le affettuose cure prestate.9-7-2018Ï Fam. Gianni e Lidia PellegriniLodovico e Fausto si uniscono al dolore di Giovanni per la perdita della cara mamma9-7-2018