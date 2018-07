FLAVIO SIMONINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio i figli Vittorio, Simona con Enrico, gli adorati nipoti Federico e Maria Vittoria, la sorella Morena.I funerali avranno luogo oggi a Calestano alle ore 14,30.Un grazie di cuore al Dr. Pajoutan, Carmen, Veronica e Valeria.Il presente serve come partecipazione e ringraziamento.10 luglio 2018Ï Giorgio Ghillani e famigliaManuela, Giulia, Luciano e Silvano si uniscono al dolore di Simona, Vittorio e Morena per la perdita del caro10 luglio 2018Valeria e Veronica sono vicini a Vittorio, Lorena, Simone e famiglia per la perdita del caro papà10 luglio 2018Siamo vicini affettuosamente a Simona, Vittorio e familiari per la perdita del caroFamiglia Ernestina ed Ermes Ollari.10 luglio 2018