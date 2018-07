CARLO BAGA

Ti abbiamo voluto e ci hai voluto un bene immenso.Ci ha lasciatodi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Mariantonia con Antonio, Andrea con Rosalba, i nipoti Federico, Riccardo, Davide, la sorella e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 11 luglio alle ore 8,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Marco, indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a operatori e infermieri della Casa di Cura Villa Parma «Tamerici Piano Terra Ala Sud».10 luglio 2018Ï Maria Adele, Carlo, Stefano, GrazianoÏ Fam. VezzosiÏ Fam. CortesiÏ Fam. BacchiniÏ Fam. FerrariÏ Fam. RomeiÏ Fam. SpottiÏ Fam. MontagniÏ Fam. ArenaÏ Fam. UmiliÏ Sorelle SavioÏ Fam. FerrariniÏ Fam. GuareschiÏ Fam. MalpeliI condomini e l'amministratore del condominio Mirella sono vicini alla signora Maria per la perdita del caro signor10 luglio 2018Gli amici della Cooperativa Fiorente sono vicini ad Antonia e famiglia per la perdita del caro10 luglio 2018