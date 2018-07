RINA ALIANI

«Non si perdono mai coloro che amiamo,perchè possiamo amarli in Colui che non sipuò perdere.»(S.Agostino)È tornata alla casa del Padredi anni 94Lo annunciano con immenso dolore la figlia Anna Maria con Antonio e l'adorata Elisa, il figlio Fabio con Federica, il fratello Rino, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 10 alle ore 16,30 partendo dall'abitazione in San Rocco per la Chiesa Parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Ronchini e alla Sig.ra Maria Teresa che negli ultimi tempi si è alternata con i familiari nella cura della cara Rina.10 luglio 2018Ï Fausta e Giorgio AmadasiI consuoceri Gian Pietro ed Angela Bignotti si uniscono al dolore dei familiari per la perdita della cara10-7-2018Ciaosei stata per me una seconda mamma e sarà molto difficile abituarmi alla tua mancanza, anche se sono certa che da lassù mi guiderai nel mio cammino.Elisa.10 luglio 2018