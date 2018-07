GIANFRANCO GUATELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, il fratello Gianquinto e i nipoti.I funerali si svolgeranno mercoledì 11 luglio alle ore 11.15 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la Chiesa Famiglia di Nazareth (via Navetta) e si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 luglio 2018I Condomini e l'Amministratore del Condominio Mariachiara si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro10 luglio 2018