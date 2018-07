MAURIZIO VECCHI

È mancato improvvisamente il nostro amatodi anni 57Con immenso dolore lo annunciano la mamma Mara, il figlio Alessandro con Deborah e l'adorata Virginia, la sorella Alessandra con Jacopo ed Edda, la cognata Benedetta con Umberto e Michele, Gabriella con Agnese e Alice, i parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Gaiano questa sera alle ore 20.30.I funerali avranno luogo nella stessa chiesa mercoledì 11 luglio alle ore 11.00 con partenza alle ore 10.30 dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse, 1/G Collecchio.La salma proseguirà per il Tempio di Valera.La camera ardente effettuerà i segunti orari: oggi 16/00/19.30 e mercoledì dalle 8.00 in poi.Un sentito ringraziamento va all'equipe d'emergenza dell'Ospedale di Aosta e alla famiglia Buttier dell'Hotel Vallée De Cogne per la prossionalità e sollecitudine e a tutti coloro che, insieme a noi, vorranno accompagnare il nostro caro Maurizio nel suo ultimo viaggio.10 luglio 2018Ï Esterina e Dinetta TambiniÏ Giovanna Antonelli e famigliaÏ Fam. Maghenzani Walter, Maria e DeniseÏ Fam. Gruppi Carlo, Nadia e GloriaÏ Erminia, Marco, Gianfranco VecchiÏ Fam. Giovanni ZanelliÏ Fam. Fabio, Mirka, Rita BersigaÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Giancarlo, Tiziana, Francesco DodiÏ Silvana, Roberto ZanagaÏ Famiglia CivieraÏ Famiglie DoniniÏ Gino, Mara, Mauro e Valeria, Romana CavalliÏ Franco Vecchi e famigliaÏ Famiglie GessatiÏ Ferrari Fabrizio e famigliaÏ Franco Mangi e fam.Ï Elisabetta, Pier Paolo Lodi e Maria Alberta PiazzaCiaocontinua a guidarmi anche da lassù.La tua adorata Virgi.10 luglio 2018Caro e insostituibileabbiamo goduto della tua presenza, del tuo affetto, dei tuoi sorrisi, dei tuoi consigli.Ti abbiamo amato, stimato, cercato per ogni bisogno e tu rispondevi sempre.Ti diciamo addio con l'animo straziato e con la saldezza che il ricordo di te è incancellabile.I tuoi zii Vincenzo, Giuliana con Giovanni, Franca, Mariella e, con noi, Silvia, Matteo, Diana e le loro famiglie.10-7-2018Claudio e Anna Vecchi con Stefano e Valeria unitamente a Marisa, Giancarlo, Fiorenza e Cristiano sono vicini nel dolore a Mara, Alessandro, Alessandra e famiglia per la prematura scomparsa del caro10 luglio 2018Consiglio e Soci del Circolo Arci di Gaiano sono vicini a Mara, Alessandro e Alessandra per la perdita del caro10 luglio 2018La famiglia Rodolfi e tutti i collaboratori del Gruppo Rodolfi Mansueto S.p.A. partecipano commossi al dolore della famiglia per la grave perdita del loro caro congiunto10 luglio 2018Commossa per la scomparsa del carosono vicina ai familiari e abbraccio con affetto Alessandro.Elide Alinovi.10 luglio 2018La famiglia Mastrangelo Cesare e Ida si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro10 luglio 2018La famiglia Riva insieme al personale del Bar partecipa al dolore dei familiari per la perdita del loro caro10 luglio 2018Pupa e Romano sono vicini a Mara, Alessandro e Alessandra per la scomparsa del caro10 luglio 2018Gli amici di sempre di Collecchio si stringono al dolore di Alle, Debby e della piccola Virginia per la prematura scomparsa di10 luglio 2018Aldo e Chiara Rodolfi, costernati per la tragica notizia presa, si stringono affettuosamente ad Alessandro e famiglia per la prematura scomparsa del papà10-7-2018Ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del caroMassimo, Isabella, Simone e Annalisa.10 luglio 2018