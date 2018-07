Ci ha lasciati la nostra cara mammaNe danno il triste annuncio i figli Miralda con Paolo, Luigi con Stefania unitamente agli adorati nipoti Francesco con Ilaria e Francesca con Gianluca ed il piccolo Giovanni, la sorella Rita, i cognati e i nipoti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 12 luglio alle ore 9.45partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Santa Maria del Rosario(Via Isola) indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un ringraziamento particolare al Dott. Andrea Bia per le premurose cure prestate negli anni della malattia e a Nina e Svetlana per l'affettuosa assistenza.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.11 luglio 2018Ï Maria Gabriella Secchi, Raffaella e Patrizia«La mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà, per quanti gliene domandi sempre uno ne troverà...»(Renzo Pezzani)Grazieper tutto quello che ci hai dato, grazie per averci cresciuti così come siamo ed aver potuto gioire della tua infinita bontà.Ti ricorderemo sempre.Mira e Luigi.11 luglio 2018Renata, Angelo, Maria Serena e Manuela sono vicini a Miralda e famiglia per la perdita della mamma11 luglio 2018Sinceramente commossa sono vicina a Miralda e Luigi per la perdita della cara mammaCecilia.11 luglio 2018I condomini del Condominio Monti partecipano al lutto della famiglia Pellegrini per la perdita della cara11 luglio 2018Le famiglie Campanini, Dondi, Ferrari e Gabbi sono affettuosamente vicini a Miralda e Luigi per la perdita della loro cara mamma11 luglio 2018Ivonne, Giuseppe, Rosalba, Ivetta partecipano al dolore di Miralda e Luigi per la perdita della cara mammaconserveremo nei nostri cuori il suo ricordo.11 luglio 2018