EDE PADOVANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano i figli Maria Angela, Giuseppe e Paola con rispettive famiglie, la cognata, nipoti, pronipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo giovedì 12 luglio alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Malandriano indi al cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 luglio 2018Ï Leporati Riccò NormaÏ Famiglia Francesconi AntonioÏ Enore, Maria Teresa e Silvana CoelliÏ Jessica PinganiÏ Fam. Carlo BolsiÏ Fausto Mattioli e famigliaCaracome bene prezioso custodiamo nei nostri cuori l'amore e l'affetto che ci hai generosamente dimostrato.Un abbraccio a Mariangela, Giuseppe, Paola e famigliari per la perdita della meravigliosa mamma Ede.Il nipote Enrico con Elisabetta.11 luglio 2018Roberto e i dipendenti tutti di Sidermeccanica Inox, si uniscono con affetto al dolore che ha colpito Giuseppe, Stefano e famiglia per la scomparsa della carissimae porgono le loro più sentite condoglianze.11 luglio 2018Roberto Gallani e famiglia partecipano commossi al dolore di Giuseppe, Stefano, Paola e Angela per la perdita dell'amatissimae porgono le loro più sentite condoglianze.11 luglio 2018Ci uniamo al dolore di Angela, Giuseppe e Paola per la scomparsa della cara mammaLa famiglia Pecorari Claudio.11 luglio 2018Anna, Daniele, Cristina, Simone e famiglie piangono la cara11 luglio 2018