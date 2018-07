NELLO TONELLI

Si è spento nella pace del Signoredi anni 84Ne danno il triste annuncio i fratelli Bruno, Sergio, Paride, le cognate, le adorati nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi giovedì 12 luglio alle ore 15.30partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduini(v. Spadolini 14/d in Monticelli T.) per la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano, indi al cimitero di Bannone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 luglio 2018Ï Famiglia Luigi PratissoliÏ Famiglia Angela e Sergio GandolfiÏ Lucia BurattiÏ Fam. GastaldiÏ Tonelli Cristian e AntonellaLa tua bontà e i tuoi insegnamenti ci guideranno per sempre.GrazieLe tue adorate nipoti Luana, Letizia, Gloria.12 luglio 2018Cristina, Gianfranco Mantelli con Mirca, Giuseppe, Francesca e rispettive famiglie sono vicini alle famiglie Tonelli per la perdita del caro12 luglio 2018Igino Tonelli con Pietro e famiglia sono vicini a Bruno, Sergio e Paride per la perdita del caro12 luglio 2018