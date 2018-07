GIULIANO AGRIMONTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio i figli Nello, Claudio, Roberto e Danilo, il fratello, le nuore, i nipoti, il cognato, le cognate e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 16,45 circa dalla sala del commiato di Varano de' Melegari in via Martiri della Libertà 99, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12-7-2018Ï Bazzini NandoÏ Betta e Sauro GabelliIl Direttore Generale e tutti i dipendenti della C-Global Cedacri Global Services SpA partecipano al lutto del collega Claudio e dei famigliari per la scomparsa del caro papà12 luglio 2018Partecipiamo al vostro dolore per la perdita del caroSiamo vicini a Claudio, Nello, Roberto, Danilo e familiari.Franco, Antonia, Norberto e Barbara Naummi.12-7-2018Siamo vicini con affetto alla famiglia Agrimonti per la perdita del caroFamiglia Sardi Giuseppe e Onoria.12 luglio 2018La famiglia Tarasconi Fabrizio, unitamente ai dipendenti della Parma Stamp Srl sono vicini a Danilo e famiglia per la scomparsa del caro papà12 luglio 2018