MATTEO BERNINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Gina con i figli Otello e Sergio, i nipoti Monica ed Enrica e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 14 luglio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Giovanni Battista, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 luglio 2018Benito e Carolina partecipano commossi al dolore di Gina, Otello e Sergio per la scomparsa del loro caro fratello13 luglio 2018Marina, Marco, Paolo e rispettive famiglie sono vicini con affetto a Zia Gina, Otello e Sergio per la perdita del caro zio13 luglio 2018