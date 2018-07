GIAN PIETRO PERI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Gianfranca, i figli Michele, Daniela e Luca, i nipoti Beatrice, Jacopo, Valentina e Andrea, la sorella Mariella e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Marano.I funerali si svolgeranno domani sabato 14 luglio alle ore 10,00partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduini(v. Spadolini 14/d in Monticelli T.) per la chiesa di Marano, indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Guerra e a tutto il personale medico e paramedico dei Reparti Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore per la professionalità e l'umanità dimostrate.13 luglio 2018Ï Famiglia Franco PittalisÏ Famiglia Alessandro BrignoliÏ Gianluca Carpi e famigliaÏ Gianluca Mazza e fam.Ï Lino Catellani e famigliaÏ Ferrari FiorenzoÏ Ferrari Ulisse e figliÏ Fam. Luca QuarantelliÏ Paolo e Marco TarasconiÏ Fam. Angelo DiemmiÏ Fam. Franco TonelliÏ Famiglia Ponzi Mario e figlieÏ Renato Vescovi e famigliaÏ Monica e Andrea CadoppiÏ Fam. Angelo Luca Alessandro ZavaroniÏ Fam. Chiussi Franco e DavideÏ Luisa, Lillo CorradiÏ Fam. Bondani Carla in PradaÏ Mattia e Paolo RonchiniÏ Famiglia GonizziÏ Fam. Giuseppe MaccariÏ Alberto, Andrea e Celeste VecchiLa sorella Mariella, con le figlie Paola e Giuliana e rispettive famiglie, partecipano con affetto al dolore dei famigliari tutti per la perdita del caro13-7-2018Il Presidente, i consiglieri, il Direttore e le impiegate Unima-Parma partecipano al lutto della famiglia Peri per la scomparsa del socio13 luglio 2018Dipendenti e collaboratori della Peri F.lli Snc partecipano al lutto di Gianfranca, Daniela, Luca, Michele e famiglie per la perdita del caro13 luglio 2018Angelita, Francesco e Marcello Mutti partecipano al dolore di Michele Peri per la perdita del papà13 luglio 2018Paolo Rivalta, Andrea Bonati, con i rispettivi familiari, sono vicini alla famiglia per la perdita del caro13 luglio 2018In questo triste momento Nicola e Fabio Giuffredi partecipano al lutto della famiglia Peri per la perdita del loro caro13 luglio 2018Pierluigi Torelli e famiglia partecipano al dolore della famiglia Peri per la scomparsa del caro13 luglio 2018Con sincero cordoglio partecipiamo al lutto di Michele e Luca e famigliari tutti per la triste perdita del caroFamiglia Carpi Gianfranco e Fabrizio.13 luglio 2018Ci uniamo al dolore dei famigliari per la perdita del caroClaudio, Floriana e Maria Vittoria Struzzi.13-7-2018La Mutti Spa e tutti i colleghi si stringono a Daniela e famiglia per la perdita del caro papà signor13 luglio 2018Nel ricordo del caroci uniamo commossi al dolore dei familiari tutti.Famiglia Luca Delpogetto.13-7-2018Azienda Agricola Sapar è vicina ai famigliari dei fratelli Peri per la perdita del caro13-7-2018Le famiglie Enore e Gianni Costa partecipano al lutto della famiglia per la perdita di13 luglio 2018Ciaoporteremo sempre nel cuore la nostra amicizia e il ricordo dei momenti sereni trascorsi insieme.Antonio, Bruno e Attilio Alfieri e rispettive famiglie.13 luglio 2018Siamo a vicini a Franca, Luca, Daniela e Michele per la scomparsa diFamiglia Benassi Edgardo.13 luglio 2018Dario, Mauro, Enzo, Marcello sono vicini ai famigliari per la perdita del caroricordandone l'amicizia e la disponibilità.Rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze.13 luglio 2018A Luca e Michele le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro papàdal Presidente e dai dipendenti della ditta AB Global Service srl .13 luglio 2018Gianni Riccardi partecipa con affetto al dolore della famiglia Peri per la scomparsa dell'amico<+T>Basilicanova, 13 luglio 2018<+T>Siamo vicini a Gianfranca, Michele, Luca e Daniela in questo momento di dolore per la perdita del caro<+T>Tommaso e Paolo Corsi e famiglie.13 luglio 2018<+T>La famiglia Fausto Vitali partecipa al lutto che ha colpito Franca, Luca, Michele, Daniela e familiari per la perdita del loro caro13 luglio 2018<+T>Partecipiamo al dolore di Michele e famiglia per la perdita del caro papà<+T>Famiglie Nardi e Rossi.13 luglio 2018<+T>Ci stringiamo alla famiglia Peri con sincero affetto in questo momento di dolore per la perdita del caro<+T>Licinio e Daniele Gennari.13-7-2018<+T>Daniele, Daneo, Sara Catellani e famiglie sono vicini a Michele, Luca, Daniela e familiari per la scomparsa del padre13 luglio 2018<+T>Lo Studio «Rifiuti & Ambiente Srl» partecipa al lutto della famiglia Peri per la perdita del caro13 luglio 2018<+T>La ditta Stefano Cavatorta è vicina a Luca e Michele per la perdita del caro papà<+T1>GIAN PIETRO<+DL>13 luglio 2018