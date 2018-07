LINA MATTIOLI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio il figlio Adelmo con Nicoletta, le nipoti Elena, Giulia con Marco e Monica con Mattia, la nuora Alessandra con Marco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 14 luglio alle ore 10.30 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse 1/G Collecchio per la chiesa parrocchiale di Madregolo, indi al cimitero di Vigatto.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: venerdì 10.00/12.30 e 16.00/19.00, sabato dalle 8.30 in poi.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa a Madregolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla signora Valentina per le amorevoli cure prestate, alla cara Lina.13 luglio 2018Ï Paolo, Sergio e famiglieÏ Zileri ParrucchieriÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Armando, Beniamino Mantelli e famigliaÏ Maria Assunta e IlariaÏ Gabriella e AntonioÏ Stefano, Gabriella e Alyssa TedeschiÏ Luisa e Federica MantelliÏ Lidia, Antonella CollaStefano, Manuela e famiglie si stringono con grande affetto al cugino Adelmo e a Nicoletta per la perdita della cara zia13 luglio 2018Il nipote Fausto con tutta la famiglia è vicino ad Adelmo e familiari tutti per la perdita della cara13-7-2017Benedetta, Elisa e Franco Pinardi sono vicini con affetto alla famiglia Musi per la scomparsa di13-7-2018Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Egidio, Donatella e Angelo.13 luglio 2018Afro e Marta con Anna e Valeria sono vicini ad Adelmo per la perdita della cara mamma13 luglio 2018Sergio e famiglia Fava partecipano al lutto di Adelmo e familiari per la scomparsa della cara13 luglio 2018