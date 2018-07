CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari MARIA TERESA BEVILACQUA VED. CORRADI



di anni 84



Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, i nipoti e parenti tutti.



Il funerale avrà luogo oggi partendo dall'Ospedale di Borgotaro alle ore 14.30 per la Chiesa Parrocchiale di Selva Castello, ove alle ore 15.00 sarà officiato il Rito Funebre, indi la salma procederà per il Cimitero locale.



Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Casali, al Dott. Domingo Felloni, al Personale tutto dell'Hospice «La Valle del Sole» di Borgotaro, alle Assistenti Domiciliari per la grande professionalità ed umanità mostrate.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Selva del Bocchetto, 14-7-2018



Ï Fam. Giovanni Branduschi



Ï Stella, Doriana e Deanna



I titolari e i colleghi della Nuova Metal-Plast Srl si stringono al dolore di Giacomo per la perdita della cara mamma MARIA TERESA BEVILACQUA Sala Baganza, 14-7-2018



Sentite condoglianze a Corradi Emanuele e famiglia per la scomparsa della mamma TERESA



Marco e Rosanna. Parma, 14 luglio 2018