BENVENUTO OPPICI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Lo annunciano con dolore la moglie Giovanna, la figlia Francesca con Lorenzo, i nipoti Maria, Luca e Matteo, il fratello Bruno con Ermanna, le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16.15partendo dalle Sale del Commiato C.o.f. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di S. Andrea Bagni, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14-7-2018Ï Fratelli SaltiniÏ Pierangelo, Carla GorreriÏ Andrea e famiglia OppiciÏ Fam. Paolo PesciÏ Pieranna, Pierangelo BelloliÏ Stella, Doriana e Deanna PaciniÏ Fam. Fabio SorgentiÏ Marisa e Antonio CarraÏ Ermes e Massimo ZanichelliÏ Alice, Graziella, Fausto, DanielaÏ Adriano e Claudia BandiniBruno ed Ermanna con le figlie Enrica con Federico, Angela con Savino, Lisa e Simone ricorderanno sempre con tanto affetto il caro14-7-2018Le cognate Anna e Maria Teresa con Luigi e Luca sono vicine a Giovanna, Francesca, Lorenzo e famigliari tutti per la perdita del caro14 luglio 2018Gianni Oppici e famiglia sono vicini a Francesca e Giovanna per la perdita del loro caro14-7-2018Lavinia e Paolo, Laura e Roberto, Paola e Luigi con rispettive famiglie si uniscono al dolore di Francesca e Giovanna per la perdita del caro14-7-2018Romano Marvisi e famiglia partecipano al dolore per la scomparsa del caro amicoe porgono sentite condoglianze a tutti i famigliari.14-7-2018Natalia Canepari, dipendenti, collaboratori di Unipol Sai Fornovo si stringono a Francesca e famiglia per la perdita del papà14 luglio 2018Enrico e Franco Consigli con le rispettive famiglie partecipano con affetto al dolore di Giovanna e Francesca per la perdita del caro14 Luglio 2018L'Associazione Culturale «Amici di Romano Gandolfi» partecipa al lutto dei famigliari per la perdita del loro Presidente14-7-2018Lina Ablondi e figli sono vicini a Giovanna, Francesca, Bruno e famigliari per la scomparsa del caro14 luglio 2018