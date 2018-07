BRUNA PETROLINI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Mario, il figlio Giorgio ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi sabato 14 c.m. alle ore 16.30 nel Duomo di Colorno, indi al cimitero di Brescello.ll presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Dott. Benassi per le premurose cure prestate.14 luglio 2018Ï Mauro Chiesa e famigliaÏ Giuliano Marsigli e figliTito, Mariaida Ballestri partecipano con affetto al dolore di Mario e Giorgio per la perdita della cara14 luglio 2018Luciano, Alessandra con Giovanni, Michele e Marco sono vicini a Giorgio e Mario per la perdita della cara14 luglio 2018