GIANNI BOSCHESI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rita, i figli Germano con Annarita e Daniele, Lorena con Davide e Leonardo, i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 16 c.m. alle ore 9.00 in Cattedrale provenendo dall'Ospedale di Vaio indi al cimitero di Castione Marchesi.Il S. Rosario sarà recitato domenica 15 c.m. alle ore 19.00 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Non fiori ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Fidenza.Si ringraziano gli operatori del Centro Dialisi di Fidenza, i militi della Pubblica Assistenza e le operatrici di Privata Assistenza.14 luglio 2018Gianni, Iris e Marisa profondamente addolorati per la scomparsa del carosono vicini a Rita, Germano, Lorena e alle loro famiglie.14 luglio 2018