LUCIANO BERSELLINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Lo annunciano la moglie Violetta, i figli Corrado con Stefania, Massimo con Simona, i nipoti Sofia, Veronica, Gianluca, Matteo e Manuela.I funerali si svolgeranno domani lunedì 16 luglio alle ore 14.45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Nicoletta Carra per l'assistenza prestata.15 luglio 2018Siamo vicini ai figli Massimo e Corrado per la perdita del caroRolando, Michele, Sara e Linda.15 luglio 2018I condomini e l'amministratore del Condominio La Pineta di via Archimede 2-4-6, partecipano al dolore dei familiari sono loro vicini per la perdita del signorpresenza preziosa ed insostituibile.15 luglio 2018