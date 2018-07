PIETRO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio:. la moglie Lice, i figli: Emore, Silvia, Fabrizio, Leonardo e Antonio con le rispettive famiglie; i parenti tutti.I funerali avranno luogo: oggi alle ore 15.30 partendo dall'abitazione di Bore, in via Roma 12, per la chiesa parrocchiale di Metti, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 luglio 2018Ï Rossana, Giovanni FerrariÏ Rosella, Vittorio BazzinottiÏ Mauro, Adele, Manuela, Valeria RalliÏ Giorgio, Luigi Urbani e famigliaI nipoti Giuliana con Gaetano, Ave con Giovanni, Tina, Mariuccia con Armando, Vittorio con Elisabetta, Paola con Stefano, i pronipoti, partecipano con tanto affetto al dolore di zia Lice e figli per la perdita del caro zio15 luglio 2018Rita con Katia e famiglia si stringono a tutti i famigliari del caro15 luglio 2018Mariangela, Renzo Conti e famiglia, commossi partecipano al dolore dei familiari tutti per la scomparsa del caro15 luglio 2018Mariangela, Elena, Giuliana e rispettive famiglie sono vicine a Lice e familiari per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.15 luglio 2018Siamo vicini ai famigliari per la scomparsa del caroGiuseppe e Luciana, Claudia e Celestina, Gianna e Maria Luisa.15 luglio 2018